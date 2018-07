VIDÉO - Pamela Anderson s'invite dans le nouveau clip de Julien Doré

publié le 30/08/2016 à 13:31

Voilà l'une des surprises de la rentrée. Julien Doré s'apprête à dévoiler son 4e album, &, le 14 octobre. Le 29 août, il a dévoilé le clip de son premier single, Le Lac. Pendant la majeure partie de la vidéo, le chanteur apparaît seul, voyageant en moto à travers des paysages somptueux. Montagne, mer, forêt : on voyage en à peine quelques secondes. Il rejoint ensuite une mystérieuse blonde debout au bord d'une rive. Lorsqu'elle se retourne, on comprend alors qu'il s'agit de... Pamela Anderson. Le couple s'enlace et danse au bord de l'eau, dans des plans magnifiques.



Comment l'ancienne actrice d'Alerte à Malibu s'est-elle retrouvée dans le clip du chanteur français ? Si le label de Julien Doré n'a pas encore donné de raison "officielle", les deux artistes partagent en tout cas un combat commun : la cause animale.



Deux artistes réunis par la cause animale

Pamela Anderson est la plus engagée des deux, et ce, depuis longtemps. Adepte du veganisme, elle refuse tout ce qui provient des animaux, aliments comme vêtements. Devenue végétarienne à l'adolescence, elle a posé plusieurs fois nue contre le port de fourrure pour PETA, l'association de défense des animaux la plus puissante des États-Unis. Elle fait aussi partie de l'association Sea Shepherd, qui défend la faune marine.

De son côté, Julien Doré défend son végétarisme par une vision principalement écologique. "Mon végétarisme n’est pas lié directement à la protection animale, annonce-t-il dans une interview au site Influence en 2014. C’est un raisonnement surtout humain et, au bénéfice de la planète sur laquelle nous vivons. Ce qui me pose problème, c’est l’élevage intensif. J'ai pas de problème à l'idée de déguster de temps en temps quelque chose qui provient d'une ferme traditionnelle. Mais l'élevage intensif dans le monde, c'est 40% de plus de pollution sur Terre que les transports." Le chanteur s'est aussi souvent référé au philosophe écologiste et humaniste Pierre Rabhi comme source d'inspiration de son initiative.



Cependant, l'année précédente, Julien Doré parlé déjà aux Inrocks de son dégoût pour "l'industrialisation de la mort animale" : "Peu importe ce à quoi on croit, on est tous des animaux. Et la plupart des animaux qu’on mange ont les mêmes capacités cognitives que nous : la souffrance, la mémoire… L’industrialisation de la mort animale me choque."