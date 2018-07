VIDÉO - Michel Polnareff révèle le secret de son titre "Goodbye Marylou"

publié le 30/12/2016 à 15:46

Michel Polnareff a l'une des carrières les plus longues de la scène française. Un demi-siècle de concerts, et de tournées dans toute la France, sans oublier ses 14 albums et ses grands tubes. Dans cette playlist incontournable, Goodbye Marylou sorti en 1989. Avec le thème des sentiments par Minitel, Michel Polnareff signe une chanson qui n'a pas pris une ride, plus de 20 ans après sa sortie. Avec Vincent Perrot dans l'émission Échange public, l'artiste dévoile le secret de Goodbye Marylou, en exclusivité pour RTL.



"Cette chanson possède deux histoires, une vraie et une fausse. Elle n'a pas été écrite au Royal Monceau comme on le pense, je ne l'ai pas écrite pour la standardiste de l'hôtel. Mais, je l'ai composée chez un ami, sur un Casio à piles. Elle s'appelle Goodbye Marylou, car après que je me sois retrouvé au Royal Monceau, j'ai rencontré la fille de Rick Nelson, un de mes héros chanteurs quand j'étais petit. Il avait écrit une chanson Hello Marylou et j'ai décidé de faire de ma chanson une réponse", confie Michel Polnareff sur le plateau d'Échange Public.