publié le 28/11/2016 à 18:22

"On a tous quelque chose en nous de Tennessee..." Ces paroles sont ancrées dans la mémoire collective et donnent toujours autant de frissons aujourd'hui. Sortie en 1985, la chanson Quelque chose de Tennessee a été écrite par Michel Berger en hommage au dramaturge américain Tennessee Williams, l'auteur d'Un tramway nommé Désir. C'est depuis devenu l'un des plus grands classiques de Johnny Hallyday.



Avec ce titre, le rockeur français a fait vibrer le public du Palais 12 de Bruxelles, le 26 mars dernier. L'émotion était palpable dans la salle, d'autant que le concert s'est déroulé quatre jours à peine après les attentats qui ont frappé une station de métro et l'aéroport de la capitale européenne. Un peu plus tôt, Johnny Hallyday avait transporté le "public en or" de l'AccorHotels Arena, à Paris.

Le concert bruxellois, diffusé simultanément et en direct dans plusieurs salles de cinéma en France, a été vu par plus de 50.000 spectateurs. Cette formidable prestation de "Johnny" a été immortalisée sur l'album live Rester Vivant Tour, sorti le 21 octobre, ainsi que sur un nouveau DVD live disponible depuis le 25 novembre. Pour l'occasion, RTL présente en exclusivité un extrait vidéo du concert de Johnny Hallyday à Bruxelles, tous les jours, du 25 novembre au 2 décembre.