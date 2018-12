VIDÉO - 70 personnalités chantent "De l'amour" contre l'homophobie

avec Steven Bellery et AFP

publié le 19/12/2018 à 12:49

Chanteurs, acteurs, journalistes... ils se sont tous réunis pour chanter contre l'homophobie. 70 artistes et personnalités dont Christiane Taubira, Muriel Robin, Julie Gayet et Marc-Olivier Fogiel se sont donné rendez-vous afin d'envoyer un message fort dans le clip De l'amour, publié mercredi 19 décembre 2018 sur YouTube.



À l'initiative de l'association Urgence Homophobie, avec le partenariat de France Télévisions, la chanson De l'amour a été écrite par Patxi Garat. Depuis mardi 18 décembre, le mot-clé #LeurHistoireMonHistoire est apparu sur les réseaux sociaux. Des stars relatent des agressions récentes pour éveiller les consciences.

Selon l'association, Urgence Homophobie, qui lance cette campagne de sensibilisation à la radio et à la télévision, les agressions homophobes et LGBT-phobes ont augmenté de 15% en un an. Un chiffre dramatique qui a incité Amir, Amel Bent ou Muriel Robin à enregistrer cette chanson.

Un clip coup de poing pour éveiller les consciences

"Parce que dans certains pays du monde être homosexuel ou transgenre est toujours considéré comme un crime passible d'emprisonnement ou de peine de mort.(...) Ils ne sont toujours pas libres de s'aimer ou d'assumer leur identité, même dans notre pays", justifie l'association.



Le clip choral réalisé par Benoît Pétré entremêle des scènes de violences et des scènes d'amour, "représentatives du quotidien de la population LGBTQI+" (lesbiennes, gays, bisexuels, trans, queer et intersexes), souligne l'association dans un communiqué. De l'amour est téléchargeable dès à présent sur les plateformes légales.



Toutes les recettes seront reversées à Urgence Homophobie pour les aider dans leur lutte.