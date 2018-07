Thomas Fersen est l'invité de la première heure

publié le 30/01/2017 à 01:01

Depuis plusieurs années l'oeuvre de Thomas Fersen nous propose des aventures inédites. Qu'on se souvienne, avant même de Je suis au paradis et sa galerie de portraits au diapason, et de son album Trois petits tours, cette fois-ci pour son dixième album intitulé Un coup de queue de vache, c'est presque en scientifique, mais en humaniste que l'artiste nous convie au plaisir de ces nouvelles découvertes avec au coeur de l'histoire la ferme et ses habitants, les champs et les bois qui l'entourent, mais aussi en ville où la nature s'est installée dans les vies tristes et sauvages. Toutes les chansons sont accompagnées par un quatuor à cordes, emmené par Anne Le Pape, dans lequel s'est glissé un cinquième élément "un trublion". Les fans de longue date découvriront avec plaisir Rémy Kapriélan et Florent Nisse à la basse et à la batterie, sans oublier au générique les noms familiers de Pierre Sangra, Cyrille Wambergue et Jospeh Racaille qui ont signé les arrangements.



La pochette de l'album Un coup de queue de vache est signée Jean-Baptiste Mondino.

Un coup de Queue de vache de Thomas Fersen

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Thomas Fersen qui nous emmène dans son univers.

La playlist de Thomas Fersen

1 - THOMAS FERSEN - Encore cassé

2 - AMY WINEHOUSE - Rehab

3 - BRUCE SPRINGSTEEN - The river

4 - JOHN LENNON - Jealous Guy

5 - THOMAS FERSEN - Big Bang

> Thomas Fersen - Encore Cassé