The Platters, Gene Vincent, et Fats Domino dans La Collection du 26 octobre 2017
REPLAY - The Platters, Gene Vincent, et Fats Domino La Collection du 26 octobre 2017
AIN'T THAT A SHAME - FATS DOMINO
I'M IN LOVE AGAIN - FATS DOMINO
I'M READY - FATS DOMINO
WHOLE LOTTA LOVING - FATS DOMINO
LET'S HAVE A PARTY - WANDA JACKSON
SHE SHE LITTLE SHEILA - GENE VINCENT
THE SHOOP SHOOP SONG - BETTY EVERETT
HE'S SO FINE - THE CHIFFONS
WORDS OF LOVE - THE BEATTLES
BABY, IT'S YOU - THE SHIRELLES
VENUS - FRANKIE AVALON
DREAMIN' - JOHNNY BURNETTE
SIXTEEN CANDLES - THE CRESTS
IN THE STILL OF THE NIGHT - THE FIVE SATIN
TWILIGHT TIME - THE PLATTERS
CRYING - ROY ORBISON
UNCHAINED MELODY - THE RIGHTEOUS BROTHERS
TO KNOW HIM IS TO LOVE HIM - THE TEDDY BEARS
REET PETITE - JACKIE WILSON
I WAS MADE TO LOVE HER - STEVIE WONDER
COME ON UP - THE YOUNG RASCALS
COME ON - THE ROLLING STONES
MOON DAWG - THE GLAMBERS