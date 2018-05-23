Supertramp, John Mayer et Paul Simon dans La Collection de Georges Lang du 23 mai 2018
Supertramp, John Mayer et Paul Simon dans La Collection de Georges Lang du 23 mai 2018
NEW LIGHT - JOHN MAYER
AFTER THE LOVE HAS GONE - EARTH, WIND & FIRE
ONE MORE NIGHT - PHIL COLLINS
WICKED GAME - CHRIS ISAAK
STREETS OF PHILADELPHIA - BRUCE SPRINGSTEEN
I BELIEVE TO MY SOUL - JOSS STONE
GIVE IT EVERYTHING YOU GOT - BETH HART & JOE BONAMASSA
COCAINE - ERIC CLAPTON
ROUTE 66 (Live) - DIANA KRALL & NATHALIE COLE
I WON'T BACK DOWN - TOM PETTY
YOU CAN CALL ME AL - PAUL SIMON
BREAKFAST IN AMERICA - SUPERTRAMP
LIVIN' THING - ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA
EVERY BREATHE YOU TAKE - THE POLICE