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Supertramp, John Mayer et Paul Simon dans La Collection de Georges Lang du 23 mai 2018

Supertramp, John Mayer et Paul Simon dans La Collection de Georges Lang du 23 mai 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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collection du 23/05/2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

NEW LIGHT - JOHN MAYER 
AFTER THE LOVE HAS GONE - EARTH, WIND & FIRE
ONE MORE NIGHT - PHIL COLLINS 
WICKED GAME - CHRIS ISAAK 
STREETS OF PHILADELPHIA - BRUCE SPRINGSTEEN 
I BELIEVE TO MY SOUL - JOSS STONE 
GIVE IT EVERYTHING YOU GOT - BETH HART & JOE BONAMASSA 
COCAINE - ERIC CLAPTON 
ROUTE 66 (Live) - DIANA KRALL & NATHALIE COLE
I WON'T BACK DOWN - TOM PETTY 
YOU CAN CALL ME AL - PAUL SIMON 
BREAKFAST IN AMERICA - SUPERTRAMP
LIVIN' THING - ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA 
EVERY BREATHE YOU TAKE - THE POLICE

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Supertramp, John Mayer et Paul Simon dans La Collection de Georges Lang du 23 mai 2018
Supertramp, John Mayer et Paul Simon dans La Collection de Georges Lang du 23 mai 2018
Supertramp, John Mayer et Paul Simon dans La Collection de Georges Lang du 23 mai 2018
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2018-05-23 23:59:00
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