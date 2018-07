publié le 30/09/2016 à 06:24

C'est la grande messe aux États-Unis. Le Super Bowl, qui voit s'affronter les vainqueurs des matchs éliminatoires des deux conférences du championnat de football américain, est en effet l’événement sportif le plus regardé outre-Atlantique. Cette année, près de 111 millions d'Américains ont assisté devant leur téléviseur à la victoire de Denver face à Carolina.



Publicités phénoménales et spectacles lors de la mi-temps contribuent largement aux audiences très importantes de la rencontre. Michael Jackson, Justin Timberlake ou Janet Jackson avaient par exemple enflammé les stades. Et pour l'édition 2017, c'est Lady Gaga qui électrisera les foules à Houston, au Texas, le 5 février 2017.

"Ce n'est pas une illusion. Les rumeurs sont vraies. Cette année, le Super Bowl revient à Gaga", a déclaré la diva, visiblement ravie de faire partie de l'aventure. La NFL, la puissante association d'équipes professionnelles de football américain, a confirmé l'information. Cette nomination n'est pas réellement une surprise, tant la chanteuse avait été acclamée lors de la dernière édition, en chantant l'hymne national américain.