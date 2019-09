Stop ou Encore du 07 septembre 2019

publié le 08/09/2019 à 06:51

Au programme ce samedi !

3 ans après son dernier album studio L’Attrape Rêves Christophe Maé revient avec un 5ème album studio intitulé La Vie d’Artiste qui sortira le 25 Octobre prochain. L’album contient 14 pistes, dont deux versions acoustiques. Le projet, enregistré dans des conditions live dans le prestigieux studio de la Fabrique à Saint-Rémy-de-Provence, sera entièrement réalisé par Christophe Maé qui a co-écrit ses nouvelles chansons entre la Provence, Paris et la Bretagne. On vous fait découvrir le premier extrait ce matin sur RTL !

On découvrira également le nouveau titre de James Blunt Cold qui est extrait de son nouvel album intitulé Once Upon A Mind qui sortira lui le 25 Octobre.



« Je pense que c’est l’album le plus honnête que je n’ai jamais proposé. Back to Bedlam était un peu similaire, dans le sens où j’avais écrit ces chansons dans un temps suspendu, à propos d’expériences de vie d’une époque donnée. Chaque chanson de ce nouvel album représente quelque chose que je suis en train de vivre ou que j’ai vécu récemment. C’est un dossier très personnel, et je suis fier de pouvoir le partager. »



