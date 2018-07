Status Quo, U2, Cranberries dans 100% Live

publié le 30/04/2017 à 16:01

Le groupe anglais Satus Quo a perdu récemment un de ses piliers, le guitariste chanteur Rick Parfitt. Cela n'empèche pas le groupe mythique de continuer son aventure musicale. Il passe par Paris le 2 mai à la Salle Pleyel.

La Salle Pleyel qui est maintenant un haut lieu de toutes les expressions artistiques et deux autres artistes du programme d'aujourd'hui, y font une halte. Il y a eu Alain Chamfort hier soir et Imany y sera le 3 mai.

Autre groupe international, les Cranberries reviennent avec un album qui reprend leurs grands tubes dans des versions acousitiques. Ils seront sur la scène de l'Olympia les 4 et 5 mai

Renaud continue tranquillement son Phenx Tour Le 2 mai il sera à Lyon, le 3 à Chamberry et les 19 et 20 au Zénith de Paris. Et bien d'autres artistes passent près de chez vous, écoutez l'émission...

Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

Sur scène cette semaine

STATUS QUO - In the army now (Live Birmingham 1992)

DE PALMAS - Sur la route (Live grand studio 02/04/2016)

ANGGUN - La neige au Sahara (Live grand studio)

MIOSSEC - Brest (Live grand studio 04/06/2016)

IMANY - You will never know (Live grand studio)

The CRANBERRIES - Ode to my family (Live at the feile festival 1994)

Alain CHAMFORT - La fièvre dans le sang (live grand studio)

RENAUD - C'est quand qu'on va où ? (Live studio 22)

Les Grands albums Live Aid 1985 : le concert de la démesure

U2 - Sunday bloody sunday (Live aid 13/07/1985)

Jack Nicholson présente le groupe en intro

> Concert live Aid 1985 U2 Sunday bloody sunday (Wembley stadium)

Le live préféré de Stéphane Rousseau et Black M

Le live préféré de ; Stéphane Rousseau

Stromae - Papaoutai (Live racine carrée 2015)

Le live préféré de ; Black M

Lauryn Hill - Mr. intentional

> Stromae - Racine Carrée Live - Papaoutai -15 Durée : 08:24 |

Les concerts à venir

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.