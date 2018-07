" Something I'm good at" - Brett Eldredge est Power-Play dans WRTL Country du 30 mars 2017 avec Georges Lang.

publié le 31/03/2017 à 01:00

De minuit à 1h00, chaque semaine, Georges Lang ressuscite "the rock’n’roll story" à travers les légendes d’hier et d’aujourd’hui, de Led Zeppelin à Coldplay. Il nous fait aussi découvrir les futurs grands de la scène musicale internationale. Et le vendredi, c'est country !





Happy people - Little Big Town

Body like a back road - Sam Hunt

The weekend - Brantley Gilbert

Hurricane - Luke Combs

Fast - Luke Bryan

In case you didn't know - Brett Young

Way out west - Marty Stuart & Fabulous Superlatives

It gets easier - Willie Nelson

Leaving Louisiana in the broad daylight - Emmylou Harris

Luxury liner - Emmylou Harris

Something I'm good at - Brett Eldredge ( Power - Play )

You look good - Lady Antebellum

It ain't my fault - Brothers Osborne

Hometown girl - Josh Turner

Think a little less - Michael Ray

California - Big & Rich



> Brett Eldredge - Somethin' I'm Good At (Official Music Video)