" SHOOT ME STRAIGHT " de Brothers Osborne est Power-Play dans WRTL Country du 25 janvier 2018 de Georges Lang.

publié le 26/01/2018 à 01:00

Les Gagnants de la compilation Nashville :

(01) Xavier Guérin de Cordemais (44)

(02) Eva Siegler de Villers-Sous-Pareid (55)

(03) Dominique Corhino de Champigny-Sur-Marne (94)

(04) Vincent Daguerre de Fréjus (83)

(05) Justine Fanjon de Paris 17ème (75)



WOMAN, AMEN - DIERKS BENTLEY

MILLIONAIRE - CHRIS STAPLETON

MOST PEOPLE ARE GOOD - LUKE BRYAN

LOVE IS YOUR NAME - STEVEN TYLER

THE STREETS OF NASHVILLE - CLAUDIA CHURCH

HONKY TONK BADONKADONK - TRACE ADKINS

WHERE DO YOU GO - THE LAST BANDOLEROS

DRIVIN' MY LIFE AWAY - EDDIE RABBITT

SHOOT ME STRAIGHT - BROTHERS OSBORNE

WHAT IFS - KEN BROWN & LAUREN ALAINA

GOD, YOUR MAMA AND ME - FLORIDA GEORGIA LINE & BACKSTREET. BOYS

DON'T GET BETTER THAN THAT - LOCASH

LAST SHOT - KIP MOORE

ARE YOU SURE - KACEY MUSGRAVES w/ WILLIE NELSON

PURE AND SIMPLE - DOLLY PARTON



