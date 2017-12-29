"ROUND HERE BUZZ" de Eric Church est Power-Play dans WRTL Country du 28 décembre 2017 de Georges Lang.
REPLAY - WRTL Country du 28 décembre 2017 avec Georges Lang.
FIX A DRINK - CHRIS JANSON
WHAT IFS - KEN BROWN & LAUREN ALAINA
MEANT TO BE - BEBE REXHA & FLORIDA GEORGIA LINE
GREATEST LOVE STORY - LANCO
BODY LIKE A BACK ROAD - SAM HUNT
BLUE - LEANN RIMES
TENDER YEARS - GEORGE JONES
AIN'T GOING DOWN TILL THE SUN COMES UP - GARTH BROOKS
AIN'T THAT LONELY YET - DWIGHT YOAKAM
GIRLS WITH GUITARS - WYNONNA
ROUND HERE BUZZ - ERIC CHURCH
LIGHT IT UP - LUKE BRYAN
WHEN IT RAINS, IT POURS - LUKE COMBS
LEGENDS - KELSEA BALLERINI
MILLIONAIRE - CHRIS STAPLETON
COUNTRY BOY - RICKY SKAGGS
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