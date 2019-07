Crédit : M6 / Kelly O N'eill, Anais Guérard et Jean-Baptiste Brunaud

Rockin 1000: le plus grand concert du monde

et Sophie Merle

publié le 01/07/2019 à 15:37





> Rockin' 1.000 : mille musiciens donnent un concert incroyable au Stade de France Crédit Image : M6 / Kelly O N'eill, Anais Guérard et Jean-Baptiste Brunaud | Crédit Média : M6 / Kelly O N'eill, Anais Guérard et Jean-Baptiste Brunaud | Date : 01/07/2019

389 guitaristes, 204 bassistes qui répondent en chœur à une armée de 236 batteurs. Le tout boosté par 200 chanteurs. C'est le pari fou que 1.038 amateurs se sont lancés samedi 29 juin au Stade de France.

Tout est parti en juillet 2015 de Cesena en Italie, d'une poignée de fans qui voulaient faire venir dans leur ville leur groupe préféré, les Foo Fighters.

Pour alerter ces derniers et faire le buzz, ils ont réuni 1.000 musiciens amateurs et ont joué un titre phare du groupe américain. La vidéo a été vue plus de 40 millions de fois. Sentant le bon filon, ils en ont fait un concept commercial qu'ils ont décidé de développer avec succès avant de tenter cette année le pari du Stade de France.

Remplir cette immense scène avec des musiciens amateurs c'était un pari audacieux, que les organisateurs ont d'ores et déjà réussi. 50.000 billets, entre 29 et 39 euros, ont été vendus, et sans même une seule star annoncée. Une prouesse qui rend le moment totalement singulier.