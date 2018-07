Paul Simon, Gerry Rafferty, et Michael Franks dans La Collection du 29 janvier 2018

publié le 29/01/2018 à 23:59

PEOPLE WILL SAY WE'RE IN LOVE - ELLA FITZGERALD & GREGORY PORTER

JEALOUSY ( GEYSTER REMIX ) - MICHAEL FRANKS

KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR - GUNS N' ROSES

THE ARK - GERRY RAFFERTY

YOU CAN CALL ME AL - PAUL SIMON

THE SHINE - HARPER SIMON

CARRY ON - NORAH JONES

TENDER LOVE - ME'SHELL NDEGEOCELLO

MADEMOISELLE - MURRAY HEAD

BEHIND BLUE EYES - THE WHO

THE CRYSTAL SHIP - THE DOORS

THE BALLAD OF LUCY JORDAN - MARIANNE FAITHFULL

JEALOUS GUY - ROXY MUSIC w/ BRYAN FERRY

EVERYTIME YOU GO AWAY - DARYL HALL & JOHN OATES