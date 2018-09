et Aymeric Parthonnaud

publié le 03/09/2018 à 10:31

Paul McCartney sera bientôt de retour en France pour un concert unique, le premier depuis 2016. Le chanteur et ex-Beatles se produira le mercredi 28 novembre à Paris La Défense Arena, c'est le nouveau nom de la UArena. Cette salle gigantesque de 40.000 places à Nanterre a déjà accueilli les Rolling Stones ou Roger Waters ces derniers mois. Sir McCartney y chantera pour la toute première fois.



Le nom de cette nouvelle tournée ? "Freshen Up", qu'on peut traduire par "se rafraîchir". L'ex-Beatles y jouera à coup sûr quelques nouveautés extraites d'Egypt Station, son formidable et nouvel album qui sort ce vendredi 8 septembre 2018.



"Nous aimons toujours jouer en France. Le public est enthousiaste et cela nous porte toujours plus. Nous avons vécu tellement de nuits spéciales en France, que nous savons que ça va être énorme, et nous sommes impatients d'être de retour. Nous avons hâte de vous voir", a écrit la star dans un communiqué.

Les billets seront mis en vente : le jeudi 13 septembre.