publié le 24/01/2019 à 18:41

Ce 24 janvier 2019, Indochine a révélé une belle surprises pour ses fans et ceux, notamment, qui n'avaient pas encore pu assister au 13 Tour. Le 22 juin 2019, jour des 60 ans du chanteur Nicola Sirkis, le groupe français donnera un concert géant au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Asq le 22 juin prochain.



"Le 22 juin prochain, c'est une façon de clôturer cette tournée du 13 Tour que nous avons officiellement et officieusement terminé le 21 décembre, a annoncé Nicola Sirkis au micro du Drive de RTL2. Comme on a croulé sous les demandes et les regrets de gens qui n'ont pas pu venir nous voir (...) on a étudié toutes les possibilités, de savoir où est-ce que l'on pourrait passer et comment. Notre choix s'est porté sur Lille et l'Arena Stade Mauroy parce que c'est une salle qui peut réunir plus de 28.000 personnes. Ça sera peut-être la dernière occasion d'écouter l'album 13 en intégralité et de voir ce qu'était ce 13 Tour avant de revenir d'ici deux ans".



Beaucoup de travail nous attend d'ici 2021 Nicola Sirkis





Indochine oblige, le groupe réserve quelques belle surprises à son public : "Il y a toujours des surprises avec nous, que ce soit des bonnes ou des mauvaises. Donc oui on peut s'attendre à des trucs", a lâché Nicola Sirkis qui pourrait, puisque c'est son anniversaire, se laisser surprendre par ses camarades.

En attendant cette date exceptionnelle, Indochine devrait travailler sur de nouveaux projets. écriture, tournage, mise en scène... Impossible de lire clair dans les intentions du groupe. Une chose est certaines : des choses se trament... "Il y a beaucoup de pistes qui sont lancées de tous les côtés et beaucoup de travail qui nous attend d'ici 2021". rendez-vous est pris.