publié le 29/09/2016 à 01:08

Après quatre années d'absence, Mark Daumail revient sur scène. Le chanteur et fondateur de Cocoon sort son nouvel opus, intitulé Welcome Home. Un titre qui n'est pas anodin pour ce père d'un petit garçon de deux ans dont la naissance a été compliquée par des problèmes cardio-vasculaires. Mais "tout va bien, il est top mignon et il court par tout", rassure d'emblée l'artiste. "Quand il a commencé à guérir, j'ai voulu emmener ma guitare à l'hôpital [...] et c'est là que j'ai commencé à écrire un disque dans une chambre d'hôpital", poursuit-il.



Mark Daumail a voulu ramener un peu de "joie et de lumière dans cette chambre où il y avait pleins de 'bips' et d'électrodes". Un studio improvisé qui a donné des idées au personnel de ce centre hospitalier de Bordeaux, en Gironde, qui a diffusé des musiques de Cocoon dans le service de soins intensifs, "là où les bébés attendent ou reviennent du bloc opératoire". Le chanteur est désormais parrain de l'association Lien du Cœur, lancée par des membres de cet hôpital, qui vient en aide à la vie de l'enfant cardiaque.