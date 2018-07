Musique : Volo, ou la simplicité de deux voix et deux guitares

publié le 27/01/2017 à 00:11

En dix ans de carrière, Frédéric et Olivier Volovitch se sont baladés au son des guitares et des voix doubles. Les deux frères forment le duo attendrissant et drôle du groupe Volo. Ce dernier revient avec un cinquième album dans les bacs, sobrement intitulé "Chanson française". Un album intimiste qui rappelle les soirées au coin du feu, tranquilles, en compagnie de quelques amis. "C'est ce qu'on a voulu construire", confient les deux hommes au micro de RTL. "Le travail a été fait autour de nos voix et de nos deux guitares sèches à corde nylon". Détail important à souligner car selon les deux musiciens, ce sont ces cordes qui donnent une certaine "douceur" et "proximité" à leur ouvrage.



Et si la voix de Frédéric parle, si le style des deux compères ne paraît pas inconnu, c'est sans doute parce qu'avant l'aventure Volo, les frères ont fait partie l'aventure des Wriggles, groupe de chanson française, à texte, entre le milieu des années 90 et la fin des années 2000. Un parcours et un son que l'on retrouve quelque peu chez Volo, mais avec une technique de travail différente."On écrit très naturellement, ça fait plus de dix ans qu'on existe avec Volo", confie le groupe. "On écrit chacun dans notre coin et on joue la chanson au frangin une fois finie, et si ça lui plaît, alors elle rejoint la liste". Selon les dires de Frédéric, sur ce cinquième album, les bonnes chansons ont été écrites par Olivier...



Volo sera en concert à Paris les 2 et 3 février à La Maroquinerie, puis ils passeront dans plusieurs villes de France dont Strasbourg, Marseille, et Lyon.