publié le 22/08/2018

Après quinze jours de vacances, les membres de gouvernement font leur rentrée mercredi 22 août, et se retrouveront dans la matinée pour un conseil des ministres qui aura des allures de rentrée des classes. En attendant, le secrétaire d'État chargé du Numérique, Mounir Mahjoubi, répondra aux questions d'Olivier Bost dans le studio de RTL.



Il portera certainement le message d'unité que le gouvernement d'Édouard Philippe met en avant et fera un bilan de l'action menée par l'équipe ministérielle, quinze mois après l'élection d'Emmanuel Macron.

Un bilan que Mounir Mahjoubi est prêt à assumer dans son domaine, comme il l'a rappelé en début de semaine sur l'antenne de RMC : "Il va falloir m'évaluer. Je rendrais public le tableau de bord de l'action publique numérique de l'État. Couverture numérique du territoire, cybersécurité, services publics en ligne, inclusion des plus pauvres. Sur tous ces sujets-là, il faut nous attendre et sur l'innovation et les start-up aussi. Et, si je n'ai rien fait, il faudra me virer."

Mounir Mahjoubi serait également, selon Le Parisien, tenté par une candidature à la mairie de Paris lors des élections municipales de 2020. Le député du XIXe arrondissement de la capitale, sans se prononcer clairement sur le sujet, n'a pas fermé la porte à une telle éventualité.





