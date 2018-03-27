Michael Buble, Barry Manilow et Elton John dans La Collection Georges Lang du 26 mars 2018
Michael Buble, Barry Manilow et Elton John dans La Collection du 26 mars 2018.
PEOPLE WILL SAY WE'RE IN LOVE - ELLA FITZGERALD & GREGORY
ALL OF ME - MICHAEL BUBLE
YEH YEH - DIANA KRALL & GEORGIE FAME
LIDO SHUFFLE - BOZ SCAGGS
IN THE MIDNIGHT HOUR - ROXY MUSIC w/ BRYAN FERRY
NETHER LANDS - DONNA SUMMER
COULD IT BE MAGIC - BARRY MANILOW
THE ROSE - BETTE MIDLER
SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD - ELTON JOHN
SURE ON THIS SHINING NIGHT - LISA FISHER
GIRL - THE BEATLES
GIRL CRUSH - LITTLE BIG TOWN
IN MY ROOM - THE BEACH BOYS
THE HOUSE OF THE RISING SUN - THE ANIMALS
DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD - NINA SIMONE
WIND OF CHANGE - SCORPIONS