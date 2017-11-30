Little Richard, Los Bravos, et Rusty York dans La Collection du 30 novembre 2017
REPLAY - Little Richard, Los Bravos, et Rusty York dans La Collection du 30 novembre 2017
YEH YEH - GEORGIE FAME
SHOTGUN - JR. WALKER & THE ALL STARS
YOU KEEP ME HANGIN' ON - THE SUPREMES
AIN'T TOO PROUD TO BEG - THE TEMPTATIONS
SUGAREE - RUSTY YORK
LONELY BOY - PAUL ANKA
YOU'RE SIXTEEN YOU'RE BEAUTIFUL - JOHNNY BURNETTE
HE'S A REBEL - THE CRYSTALS
WAKE UP LITTLE SUSIE - THE EVERLY BROTHERS
TWISTIN THE BLUES - BUDDY GRECO
THE LOCO - MOTION - LITTLE EVA
BLACK IS BLACK - LOS BRAVO
CADILLAC - THE SHAMROCKS
SURFIN' - THE BEACH BOYS
ROLL OVER BEETHOVEN - THE BEATLES
CAROL - THE ROLLING STONES
SWEET LITTLE SIXTEEN - CHUCK BERRY
TUTTI FRUTTI - ELVIS PRESLEY
LONG TALL SALLY - LITTLE RICHARD
BLUE MOON - THE MARCELS
LOVE POTION # 9 - THE CLOVERS
LAST NIGHT ( INSTRUMENTAL ) - THE MAR - KEYS