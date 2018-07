Les plus grands tubes du 100% live samedi 27 août

publié le 27/08/2016 à 16:01



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée cet été et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

La playlist de l'émission

Dans cette émission spéciale, on écoutera "40 ans de tubes" dans le 100% live de cette saison ! Avec De Palmas, Marina Kaye, Boulevard des Airs, Dyonisos et des nouveaux talents qui ont participé au premier Mon Grand Studio à moi, destiné à distinguer de jeunes artistes que RTL compte bien suivre et mettre en valeur

... Retrouvez toutes les dates et réservez vos places dans les points de vente habituels.

> Marina Kaye - Feeling Good

Suivez toute l'actualité live des artistes français et internationaux sur nos scènes hexagonales, découvrez quels ont été les concerts préférés des personnalités et des auditeurs, revivez les concerts mythiques à travers les plus grands albums live de tous les temps, vibrez avec les moments inoubliables du Grand Studio. Sur RTL, la musique on la préfère en LIVE, tous les dimanches de 15h00 à 16h00.