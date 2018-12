La Veillée de Noël 2018 signée Georges Lang

publié le 25/12/2018 à 01:30

Depuis de nombreuses années, Georges Lang anime sur l'antenne de RTL la Veillée de Noël.

Ses auditeurs sont multiples à écouter ce climat si particulier créé par l'animateur des nuits.

"Lorsque je compose ce programme, je pense à tous ceux qui n'ont pas la chance d'être en famille, parce qu'ils n'en ont pas, parce qu'ils sont malades, à l'hôpital, parfois même privé de liberté, en prison. C'est à eux que je m'adresse en priorité, car l'approche du 25 décembre est une épreuve pour certains. Noël renvoie à l'enfance avec son lot de souvenirs heureux, mais aussi malheureux".



Georges Lang pense également à ceux qui roulent, qui travaillent, qui sont en famille pour passer le réveillon près du sapin.

Découvrez la programmation de l'émission

BECAUSE - THE BEATLES

SURE ON A SHINING NIGHT - Lisa FISCHER

SILENT NIGHT - Christopher CROSS

CHRISTMAS MEDLEY - Tony BENNETT

IT'S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR - Kylie MINOGUE

ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU - LADY ANTEBELLUM

ROCKIN' AROUND THE CHRISTMAS TREE - Brenda LEE

BABY? IT'S COLD OUTSIDE - LADY ANTEBELLUM

LET IT SNOW LET IT SNOW LET IT SNOW - Dean MARTIN

LAST CHRISTMAS - WHAM !

HAPPY XMAS (WAR IS OVER) - John LENNON & Yoko ONO

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS - THE EVERLY BROTHERS

HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS - Frank SINATRA

O HOLY NIGHT - Katie MELUA

SILENT NIGHT - Reba McENTIRE

FIRST NOEL - Dolly PARTON

WHITE CHRISTMAS - Elvis PRESLEY w/ Royal Phil. Orch.

O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM - Aaron NEVILLE

WELSH CAROL - LINDA RONSTADT

O HOLY NIGHT - Vince GILL

WHAT CHILD IS THIS? - Faith HILL

O COME O COME EMMANUEL - WYNONNA

LIGHT OF THE STABLE - Emmylou HARRIS w/Linda & Dolly & Neil

PEACE - Michael McDONALD

MINUIT CHRETIENS - Barbara HENDRICKS

IL EST NE LE DIVIN ENFANT - BARBARA HENDRICKS

O HOLY NIGHT (Instrumental) - Jerry DOUGLAS



O CHRISTMAS TREE - THE CARTER FAMILY

ANGELS FROM THE R EALMS OF GLORY - ANNIE LENNOX

I'LL BE HOME FOR CHRISTMAS - THE FORESTER SISTERS

PETIT PAPA NOEL - MARY J BLIGE

WHITE CHRISTMAS - Bing CROSBY

WINTER WONDERLAND - THE JUDDS

BLUE CHRISTMAS - Elvis PRESLEY

JINGLE BELLS - Diana KRALL

SLEIGH RIDE - Garth BROOKS

THE CHRISTMAS SONG - NATALIE COLE & NAT KING COLE

SILENT NIGHT - Susan BOYLE

CHRISTMAS IN AMERICA - Kenny ROGERS

JOY TO THE WORLD - Lionel RICHIE

CHRISTMAS IN MY HOME TOWN - Eric CLAPTON

OVERTURE / THE FIRST NOEL - Daryl HALL & John OATES

L'équipe de l'émission vous recommande Le Grand Quiz de Noël