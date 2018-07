La Première Heure de Kyle Eastwood

publié le 27/07/2017 à 01:01

Le fils aîné de Clint Eastwood n'a pas seulement hérité de son physique avantageux …

Il a d'ailleurs fait quelques apparitions au cinéma…

Mais Kyle Eastwood ne s'est pas contenté de l'image du "good guy" bien élevé et sympathique .

Il a su se faire une place et une réputation dans le milieu musical :

A la fois compositeur de musiques de films (entre autres Invictus , Million Dollar baby ou Gran Torino ) , il joue de la basse , de la contrebasse , mélange tous les rythmes avec virtuose !

Très imprégné de la culture française , il vient de se produire à Paris et joue actuellement avec son groupe dans toute la France . Il sera le 4 août à Granvillele 6 au Festival au Grès du Jazz

Il fait cependant une halte dans le studio d'Eric Jeanjean dans La Première Heure de la semaine .





Time pieces Kyle Eastwood Crédit : Sylvain Gripoix

Les site de l'invité Site de Kyle Eastwood

> Kyle Eastwood - Timepieces (New Album Presentation)

La playlist

Kyle EASTWOOD - Blowin' the blues away

Serge GAINSBOURG - Black trombone

LED ZEPPELIN - Whole lotta love

RED HOT CHILI PEPPERS - Give it away

Count BASIE - Lil' darlin'

EMINEM & DIDO - Stan

Marvin GAYE - Mercy mercy me

