La Première Heure d' Helena Noguerra

publié le 26/07/2017 à 01:01

C'est Helena Noguerra la romancière qui prend un peu le dessus ces temps-ci avec comme actualité son troisième roman, "Ciao amore" qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Un livre qui se déroule entre Paris et Nice, elle voulait écrire un roman de plage et hésita même à l'intituler "Roman de gare", un livre entre l'atmosphère d'un film et celle d'un univers à la Boris Vian. Artiste multi-facettes, et même si son dernier album "Année zéro" date d'il y a quatre ans, Helena Noguerra a donné une atmosphère musicale à son roman. On peut l'apprécier en allant découvrir le site Ciao amore . Actrice, elle est une des interprètes de la nouvelle série choc "Louis(e)" aux côtés de Claire Nebout.

La première heure : une interview pas comme les autres, des confidences, une programmation musicale choisie par l'invité. Lundi matin, minuit et une seconde : c'est la première heure de la semaine. Et cette première heure, on la passe à RTL ! Chaque semaine, entre minuit et une heure, Éric Jean-Jean reçoit une personnalité dont la semaine à venir est chargée : promo, sortie d'album, livre, film, défi sportif, concert, tournée...

Pendant cette "première heure", nous parcourons ensemble son actualité et survolons son futur planning et cette nuit c'est Helena Noguerra qui va évoquer son enfance, fille de réfugiés portugais en Belgique, sa soeur, son parcours artistique...



« Le premier qui m’interpelle je l’aimerai pour toujours, et il devra m’aimer en retour, sinon je le tue ».

Ciao Amore De Helena Noguerra éditions Flammarion

La playlist d'Helena Noguerra

1 - DAFT PUNK & Pharrell WILLIAMS - Lose yourself to dance

2 - FRANZ FERDINAND - Take me out

3 - Asaf AVIDAN & the MOJOS - Reckoning song / One day

4 - David BOWIE - Ashes to ashes

5- NIAGARA - J'ai vu

6- Jean-Louis AUBERT - Demain sera parfait