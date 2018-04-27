Écoutez aussi RTL2 Fun Radio
1 min de lecture

"Just another girl" de Kip Moore dans WRTL-Country du 26 avril 2018

"Just another girl" de Kip Moore dans WRTL-Country du 26 avril 2018

Georges Lang WRTL Country Georges Lang
>
WRTL Country du 26 avril 2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission

YOU LOOK GOOD - LADY ANTEBELLUM
CALIFORNIA - BIG & RICH 
AMERICAN ROCK N' ROLL - KID ROCK 
PURE ADRENALINE - GARTH BROOKS
BABY, LET'S DAY DOWN AND DANCE - GARTH BROOKS 
SHOOT ME STRAIGHT - BROTHERS OSBORNE 
MAY WE ALL - FLORIDA GEORGIA LINE w/ TIM 
BEST SEAT IN THE HOUSE - BLACKBERRY SMOKE
HARD LIVIN' - CHRIS STAPLETON 
JUST ANOTHER GIRL - KIP MOORE 
A THOUSAND MILES FROM NOWHERE - DWIGHT YOAKAM
BUTTERFLIES - KACEY MUSGRAVES
LAST MAN STANDING - WILLIE NELSON 
CAN'T YOU SEE (Live) - ZAC BROWN BAND w/ KID ROCK

kip moore
kip moore

 

Lire la suite
Restez informé
* voir les mentions légales
Commentaires

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Connectez-vous Inscrivez-vous

500 caractères restants

fermer
Signaler un abus
Signaler le commentaire suivant comme abusif
500 caractères restants
article
7793158206
"Just another girl" de Kip Moore dans WRTL-Country du 26 avril 2018
"Just another girl" de Kip Moore dans WRTL-Country du 26 avril 2018
"Just another girl" de Kip Moore dans WRTL-Country du 26 avril 2018
https://www.rtl.fr/culture/musique/just-another-girl-de-kip-moore-dans-wrtl-country-du-26-avril-2018-7793158206
2018-04-27 01:00:00
https://media.rtl.fr/cache/5hKMk7Q-j1LY4ImqRENsFQ/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348829_georges-lang.jpg