"Just another girl" de Kip Moore dans WRTL-Country du 26 avril 2018
"Just another girl" de Kip Moore dans WRTL-Country du 26 avril 2018
YOU LOOK GOOD - LADY ANTEBELLUM
CALIFORNIA - BIG & RICH
AMERICAN ROCK N' ROLL - KID ROCK
PURE ADRENALINE - GARTH BROOKS
BABY, LET'S DAY DOWN AND DANCE - GARTH BROOKS
SHOOT ME STRAIGHT - BROTHERS OSBORNE
MAY WE ALL - FLORIDA GEORGIA LINE w/ TIM
BEST SEAT IN THE HOUSE - BLACKBERRY SMOKE
HARD LIVIN' - CHRIS STAPLETON
JUST ANOTHER GIRL - KIP MOORE
A THOUSAND MILES FROM NOWHERE - DWIGHT YOAKAM
BUTTERFLIES - KACEY MUSGRAVES
LAST MAN STANDING - WILLIE NELSON
CAN'T YOU SEE (Live) - ZAC BROWN BAND w/ KID ROCK
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