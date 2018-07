publié le 27/10/2017 à 10:15

Elle a lâché le journalisme pour la musique et grand bien lui en a pris. Juliette Armanet, 33 ans, a sorti en avril dernier son premier album, Petite amie. Le changement d’orientation professionnel a payé : l’accueil est chaleureux. "Je suis tellement heureuse que le disque soit bien accueilli, que ce soit aussi bienveillant, a-t-elle confié au micro de RTL. Il y a une forme de délivrance quand on fait un album, on a envie que les gens se l'approprie donc je suis hyper heureuse".





L’album puise inlassablement dans le meilleur de la vérité française. On lui prête des affinités avec les références du genre, Véronique Sanson en tête. Il faut dire que les deux artistes ont la même grande source d’inspiration : l’amour.

"J'ai commencé à composer à l'âge de 14/15 ans. Mes premiers émois amoureux m'ont donné du grain à moudre. Je pourrai continuer à chanter l'amour jusqu'à mes 90 ans, j'ai l'impression que tous les âges de la vie permettent de chanter l'amour". Ça tombe plutôt bien : le public aussi est en train de tomber amoureux.

