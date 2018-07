publié le 27/10/2017 à 09:10

Après avoir connu un triomphe mérité avec son précédent disque, Løve (écoulé à plus de 400.000 exemplaires), Julien Doré est revenu en octobre 2016 avec une envoûtante invitation au voyage. & (qui se prononce "esperluette") est un disque organique aux slows suaves propices à l’évasion.



L’artiste, à fleur de peau, semble avoir rompu avec la légèreté qui le correspondait tant. Même si quelques réminiscences de douce folie sont perceptibles à l’écoute de certains titres, comme Le Lac, accompagné par un clip étonnant mettant en scène Pamela Anderson, ou Coco Câline.

Résultat ? Un album engagé, presque aux vertus thérapeutiques. Julien Doré croit fermement au pouvoir de la musique, encore plus lorsque les temps sont troubles. "Quand on parle de douceur après une vague de violence, ce n'est pas rien, explique le chanteur. C'est pas un drame de le dire. Et encore moins aujourd'hui. Il faut chanter plus fort pour couvrir la laideur."



Sera-t-il l'Album RTL de l'année 2017 ? Du 27 octobre jusqu'au 12 novembre, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL.