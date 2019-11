Jean-Louis Aubert et Phil Collins dans le Stop ou Encore du 17 novembre 2019

publié le 18/11/2019 à 10:31

A gagner tout ce weekend

Tout ce weekend Vincent Perrot vous offre votre écoute en avant première du nouvel album de Renaud, Les Mômes et Les Enfants d'Abord !



Ce weekend Renaud est à l'honneur de votre Stop ou Encore à l'occasion de la sortie de son nouvel album Les Mômes et les Enfants d’abord, le 29 Novembre prochain ! Au programme de ce nouvel album : 12 chansons inédites écrites par Renaud lui même et qui parlent de l'enfance avec des titres comme Les Animals, Pinpon ou Y'a Un Monstre Sous Mon Lit. Un nouveau disque qui fait suite à l'immense succès qu’a connu l’album Renaud écoulé à plus de 800.000 exemplaires depuis maintenant trois ans. Retrouvez d'ailleurs les confidences exclusives de Renaud pour Laissez Vous Tenter au micro de Steven Bellery sur rtl.fr !

C’est le dessinateur Zep, papa de Titeuf, qui a été choisi pour illustrer la pochette de ce nouvel album !

Rendez-vous dès maintenant au 32 10 (0,50cts/min)

