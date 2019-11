Jean-Jacques Goldman et Supertramp dans le Stop ou Encore du 23 Novembre 2019

publié le 23/11/2019 à 09:30

A gagner tout ce weekend

Tout ce weekend Vincent Perrot vous offre votre coffret Warner regroupant vos plus grands film !

Warner Noel 2019

Ce samedi voici un cadeau à réserver aux inconditionnels de Clint Eastwood. Gagnez un coffret qui réunit 10 films incontournables, parsemés de références que les cinéphiles ne manqueront pas de remarquer. Le coffret comprend les films suivants : La Mule, Gran Torino, Sully, American Sniper, J. Edgar, Invictus, Sur la Route de Madison, Impitoyable, Mystic River et Un Monde Parfait.

Dimanche on plonge dans l'univers de Tim Burton ! Découvrez ou RE découvrez 19 de ses plus grandes réalisations de Tim Burton : Miss Peregrine et les Enfants Particuliers, Dark Shadows, Sweeney Todd, le diabolique barbier de Fleet Street, Les Noces funèbres, Charlie et la chocolaterie, L’Etrange Noël de Mr. Jack, Mars Attacks!, Batman, Batman, le défi, Beetlejuice, Pee-wee’s Big Adventure, Ed Wood, Edward aux mains d’argent, Sleepy Hollow, La Planète des singes, Big Fish, Alice au Pays des Merveilles, Frankenweenie, Big Eyes !

