Impulse à l'honneur ce soir dans l'Heure du Jazz

publié le 31/10/2016 à 09:07

Un programme très riche ce soir dans l'Heure du Jazz avec en point d'orgue le coffret impulse à gagner, mais attention nous n'en avons qu'un en jeu, le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses alors soyez bien attentif et répondez rapidement et envoyez la réponse à heuredujazz@rtl.fr

Le coffret a été gagné, c'est Mr Oliver de LAMPAUL PLOUARZELqui a été tiré au sort parmi les bonnes réponses

La programmation de l'Heure du jazz

Spécial Impulse.

Art Blakey. « Alamode » Sonny Rollins. « Alfie’s Theme Differently »

Quincy Jones. « For Lena & Lennie »

Benny Carter. « Cotton Tail »

John Coltrane. « Too Young To Go Steady »



Ibrahim Maalouf. « La Javanaise »

Abbey Lincoln. « Living Room »

Robert Glasper. « Thinking About You »

Roberto Fonseca. « Cubano Chant »

Stacey Kent/Marcos Valle. « Samba de Verao »



Avec notre partenaire Jazz News

Jazz News N°56 Octobre 2016 Crédit : Jazz News