publié le 28/11/2017 à 15:53

Bruno Mars et Jay-Z sont les grands noms des Grammy Awards cette année. Le premier a été nommé dans trois des quatre catégories principales de ces prestigieuses récompenses, et le rappeur se classe en tête de l'ensemble des catégories, avec huit nominations, selon la liste publiée le mardi 28 novembre 2017.



Rarement dans l'histoire des Grammy Awards le hip-hop aura été autant mis à l'honneur, avec, outre Jay-Z, Kendrick Lamar, nommé 7 fois, et Childish Gambino, nommé 5 fois. Reste à savoir s'ils vont rafler les petites statuettes lors de la cérémonie du 28 janvier 2018 à New York.

C'est une nouvelle reconnaissance pour Shawn Corey Carter, le vrai nom de Jay-Z, qui a déjà été récompensé 21 fois aux Grammy Awards, et dont le dernier album, son treizième, 4:44, a été un nouveau succès populaire et critique. Le disque est très personnel, avec notamment un texte (Smile) dans lequel il évoque l'homosexualité de sa mère, Gloria, où le single éponyme 4:44, dans lequel il semble présenter des excuses à son épouse, la chanteuse Beyoncé, pour son infidélité passée.

La cérémonie du 28 janvier pourrait permettre à Jay-Z de passer devant Beyoncé (qui compte 22 récompenses) au nombre des victoires et se rapprocher un peu plus de la référence en matière de musique pop, le musicien et producteur Quincy Jones (27 Grammys), le recordman demeurant le chef d'orchestre d'origine hongroise Georg Solti, avec 31 trophées.

Les nominations dans les principales catégories

Enregistrement de l'année :

- Redbone (Childish Gambino)

- Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber)

- The Story Of O.J. (Jay-Z)

- HUMBLE. (Kendrick Lamar)

- 24K Magic (Bruno Mars)



Album de l'année :

- Awaken, My Love! (Childish Gambino)

- 4:44 (Jay-Z)

- DAMN. (Kendrick Lamar)

- Melodrama (Lorde)

- 24K Magic (Bruno Mars)



Chanson de l'année

- Despacito (Ramón Ayala, Justin Bieber, Jason "Poo Bear" Boyd, Erika Ender, Luis Fonsi & Marty James Garton)

- 4:44 (Jay-Z)

- Issues (Benny Blanco, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik Hermansen)

- 1-800-273-8255 (Alessia Caracciolo, Sir Robert Bryson Hall II, Arjun Ivatury)

- That's What I Like (Bruno Mars)



Révélation de l'année

- Alessia Cara

- Khalid

- Lil Uzi Vert

- Julia Michaels

- SZA



Meilleure performance pop solo

- Love So Soft (Kelly Clarkson)

- Praying (Kesha)

- Million Reasons (Lady Gaga)

- What About Us (P!nk)

- Shape Of You (Ed Sheeran)



Meilleur groupe ou duo pop

- Something Just Like This (The Chainsmokers & Coldplay)

- Despacito (Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber)

- Thunder (Imagine Dragons)

- Feel It Still (Portugal. The Man)

- Stay (Zedd & Alessia Cara)



Meilleur album pop vocal

- Kaleidoscope EP (Coldplay)

- Lust For Life (Lana Del Rey)

- Evolve (Imagine Dragons)

- Rainbow (Kesha)

- Joanne (Lady Gaga)

- ÷ (Ed Sheeran)



Meilleur album rock

- Emperor Of Sand (Mastodon)

- Hardwired...To Self-Destruct (Metallica)

- The Stories We Tell Ourselves (Nothing More)

- Villains (Queens Of The Stone Age)

- A Deeper Understanding (The War On Drugs)