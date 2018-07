Glenn Frey, The Beatles et Toto dans La Collection de Georges Lang du 23 avril 2018

publié le 23/04/2018 à 23:59

THERE MUST BE AN ANGEL - EURYTHMICS

PART OF ME PART OF YOU - GLENN FREY

RUNNING ON EMPTY - JACKSON BROWNE

RHIANNON - FLEETWOOD MAC

HIP TO BE SQUARE - HUEY LEWIS & THE NEWS

ELEANOR RIGBY - THE BEATLES

IN MY LIFE - GEORGE MARTIN w/ SEAN CONNERY

WHEN I FALL IN LOVE - GEORGE BENSON & IDINA MENZEL

UNFORGETTABLE - NATALIE & NAT KING COLE

ST.GEORGE & THE DRAGON - TOTO

VILLAHE GUETTO LAND - STEVIE WONDER

WALKING IN MENPHIS - CHER

NEED YOU NOW - LADY ANTEBELLUM

SUCH A SIMPLE THING - RAY LAMONTAGNE

I BELIEVE - ALEX HEPBURN