publié le 28/10/2017 à 13:25

On dit de lui qu’il est la digne relève de Renaud. Et à cela, rien de plus normal : Gauvain Sers n’est autre que son petit protégé, ayant assurant la plupart de ses premières parties sur sa dernière tournée. En juin dernier, l’artiste s’émancipe et sort son premier disque, Pourvu.



Comme son pygmalion, le chanteur à la casquette de titi greffée sur la caboche aime décrypter son époque, croquer des tranches de vie, chanter les gens qui l’entourent. Témoin, Mon fil est parti au djihad. Le titre parle de lui-même. Un pari risqué, mais que Gauvin Sers relève sans tomber dans le grotesque, chose peu évidente.



Des mélodies simples et efficaces, des rimes qui cognent sans être dénués de la maladresse des débuts, mais qui ne rendent le tout que plus attachant. Pourvu est à la fois un album engagé, drôle et tendre.



Sera-t-il l'Album RTL de l'année 2017 ? Du 27 octobre jusqu'au 12 novembre, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL.