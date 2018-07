Franco Fagioli en concert à l'Opéra Garnier jusqu'au 15 octobre

publié le 29/09/2016 à 10:05

À moins d’être Parisien et d’avoir vu des affiches dans le métro vous risquez de vous demander "Mais, qui c’est celui-là ?" C’est vrai que cet opéra de Francesco Cavalli écrit en 1667 n’a encore jamais été donné en France. À sa création, il a même été interdit. Parce que trop osé. Il faut dire que l’Empereur Eliogabalo se travestit, séduit des femmes et des hommes, viole, tue. Et ce, alors qu’il règne de ses 14 à ses 17 ans. Franco Fagioli, 35 ans, incarne avec un grand talent le jeune Eliogabalo.



Sa voix de contre-ténor accentue l’ambiguïté du personnage. Le chanteur argentin reconnait que c’est assez jouissif de jouer ce rôle d’empereur qui a tous les droits, qui se baigne dans l’or et demande à des femmes de siéger au Sénat pour remplacer les hommes. "Il ne faut pas le voir comme un empereur complètement fou. Il a surtout été élevé avec des codes différents avant de régner. Il était différent et je trouve que c'est intéressant de dresser un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui", explique Francesco Fagioli. La mise en scène est de Thomas Jolly, le petit jeune qui monte au théâtre et qui signe là sa première réalisation à l’opéra, électrique, avec des projecteurs dignes des meilleurs concerts rock. De quoi ouvrir la saison 2016-2017 en beauté à l’Opéra de Paris. Le spectacle se joue jusqu’au 15 octobre.

Un nouvel album le 30 septembre

Ce chanteur lyrique a une double actualité : son nouvel album sort le 30 septembre. Après Fagioli dans le registre baroque du XVIIe , Fagioli interprète des airs d’un compositeur du XIXe : Rossini. "Même si je suis contre-ténor, lorsque j'ai débuté le chant en Argentine, j'ai commencé bien sûr par le baroque, mais aussi par le bel canto. Et quand je suis arrivé en Europe tout le monde m'attendait avec un répertoire baroque. Si j'ai opté pour les airs de Rossini, c'est parce qu'ils ont une connexion avec le registre baroque que je connais", poursuit le chanteur.

Fagioli sur cet album opte d’ailleurs pour plusieurs pièces méconnues de Rossini, où des rôles masculins étaient tenus par des femmes, des mezzo-sopranos le plus souvent, une voix proche de celle du chanteur. Une fois de plus, notre contre-ténor argentin joue sur l’ambiguïté des genres. À son écoute, on retrouve un peu la chaleur de la voix de Cécilia Bartoli, et en tout cas, une grande agilité vocale, indispensable pour chanter Rossini. Le compositeur, qui a lui-même chanté, demandait des voix longues, avec beaucoup de notes graves et aiguës et une grande souplesse pour aller d’un registre à l’autre, c’est typique du bel canto. Qu’il joue un empereur déguisé en femme, ou des rôles d’hommes écrits pour des femmes, Franco Fagioli est toujours inspiré, touchant.



Ils sont peu nombreux les contre-ténors en vogue en ce moment. Ils sont 4 ou 5 à vraiment sortir du lot, et lui, parvient à la fois à avoir une présence scénique, une voix qui s’adapte à plusieurs époques, peut-être un peu moins brillante que celle d’un Philippe Jaroussky, mais une virtuosité indéniable qui fait de lui un artiste très demandé de par le monde.