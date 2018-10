publié le 18/10/2018 à 20:01

Des milliers de fans de toute la France s'apprêtent à se ruer, pour certains dès minuit ce jeudi 18 octobre, sur l'ultime album studio de Johnny Hallyday : Mon pays c'est l'amour. La mise en place est tout bonnement exceptionnelle avec près de 800.000 disques mis en vente. Les premiers chanceux pourront écouter Mon pays c'est l'amour dans vingt cinémas du réseau de salles CGR, et l'écouter en avant-première.



À album exceptionnel, dispositif exceptionnel. Outre les Fnac, Cultura et espaces culturels Leclerc, des enseignes exclusivement agroalimentaires comme Simply Market ou Atac proposeront également le disque sur leurs étalages. L'essentiel se passera logiquement chez les disquaires et vendeurs culturels, dont un certain nombre ouvriront même peu avant minuit ce jeudi soir. Warner Music France, la maison de disque du Taulier depuis 2005, "veut le meilleur comme à chaque fois avec Johnny Hallyday. On espère en vendre le maximum", a déclaré son patron Thierry Chassagne lors de la présentation du disque quelques jours plus tôt.



L'objectif n'est pas chiffré, mais Mon pays c'est l'amour sera disque de platine dès 0h01, rien qu'avec les préventes", a assuré Thierry Chassagne. Une certification qui correspond à 100.000 exemplaires.



Battra-t-il des records de ventes ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais à titre de comparaison l'opus le plus vendu de Johnny à ce jour est Sang pour sang (1999) écoulé à plus de deux millions d'exemplaires. Pour son premier jour de distribution, il s'en était vendu 250.000 exemplaires. Un chiffre atteignable pour Mon pays c'est l'amour en cumulant préventes, ventes physiques, téléchargements payants et écoutes en streaming dès minuit.

Suivez la sortie de l'album "Mon pays c'est l'amour"

20h01 - Bienvenue à tous. Plus que quelques heures avant la sortie du 51e et dernier album de Johnny Hallyday.