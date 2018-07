Du live made in RTL pour ce 24 juillet

publié le 28/07/2016 à 12:27

Pour la séance Grand Studio RTL en live d'aujourd'hui, une spéciale reprise. C'est un exercice difficile, car pour se permettre de reprendre un succès il faut apporter quelque chose que l'on ne trouve pas dans l'original et qui lui donne une nouvelle vie.

Beaucoup d'artistes sont en tournée cet été et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

La playlist de l'émission

SEAL Let's stay together

Julien DORÉ Moi... Lolita

Davide ESPOSITO A cavallo del vento

BEN L'ONCLE SOUL Seven nation army

BB BRUNES Gaby oh Gaby

IRMA I want you back

Aloe BLACC Billie jean

COEUR DE PIRATE Mistral gagnant

ZUCCHERO Everybody's got to learn sometimes

SANSEVERINO Le petit bal perdu

Michael BUBLE Georgia on my mind

CALOGERO Mon frère

Louis DELORT & The SHEPERDS She's leaving home

Natalia DOCO And I love her

LOUANE La mère à Titi

Bastian BAKER Hallelujah

> Zucchero - Everybody's got to learn sometimes en live dans le Grand Studio RTL

