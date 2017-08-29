Écoutez aussi RTL2 Fun Radio
1 min de lecture

Diana Krall, Michael Bublé, Chris Isaak dans La Collection du 29 août 2017

REPLAY - Diana Krall, Michael Bublé, Chris Isaak, Michael McDonald, Dire Straits. La Collection du 29 août 2017

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
>
La Collection du 29 08 17 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang


FIND IT IN YOUR HEART - MICHAEL McDONALD
SISTERS ARE DOIN' IT FOR THEMSELVES - EURYTHMICS & ARETHA FRANKLIN
I WANNA BE AROUND - MICHAEL BUBLÉ
L.O.V.E. - DIANA KRALL
BLUE HOTEL - CHRIS ISAAK
LADY WRITER - DIRE STRAITS
BLAME IT ON THE BOOGIE - THE JACKSONS
I FEEL IT COMING - THE WEEKND & DAFT PUNK
CALIFORNIA DREAMIN' - THE MAMAS AND THE PAPAS
(THEY LONG TO BE) CLOSE TO YOU - THE CARPENTERS
LOVE IS THE ANSWER - RUMER
LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS - THE BEATLES
YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT - THE ROLLING STONES 


Lire la suite
Restez informé
* voir les mentions légales
Commentaires

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Connectez-vous Inscrivez-vous

500 caractères restants

fermer
Signaler un abus
Signaler le commentaire suivant comme abusif
500 caractères restants
article
7789873035
Diana Krall, Michael Bublé, Chris Isaak dans La Collection du 29 août 2017
Diana Krall, Michael Bublé, Chris Isaak dans La Collection du 29 août 2017
REPLAY - Diana Krall, Michael Bublé, Chris Isaak, Michael McDonald, Dire Straits. La Collection du 29 août 2017
https://www.rtl.fr/culture/musique/diana-krall-michael-buble-chris-isaak-dans-la-collection-du-29-aout-2017-7789873035
2017-08-29 23:59:00
https://media.rtl.fr/cache/408R5O9uUzaaelkkWJGLuA/330v220-2/online/image/2014/0422/7771348888_georges-lang.jpg