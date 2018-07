publié le 31/01/2017 à 18:27

Les Robots sont enfin de retour pour faire danser la planète. Daft Punk se produira sur la scène des Grammy Awards le 12 février prochain. Il s'agira de la toute première performance live de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo depuis trois ans. Le duo avait déjà donné un concert exceptionnel à l'occasion de la plus prestigieuse cérémonie de récompenses de l'industrie musicale en 2014.



Les DJ casqués assureront le spectacle avec l'artiste The Weeknd, dont ils sont devenus très proches. Daft Punk a en effet collaboré à deux titres du troisième album du chanteur canadien, sorti en novembre dernier : Starboy, le premier single addictif, véritable carton mondial, ainsi que le morceau I Feel it Coming aux accent "jacksoniens". Cette collaboration a immédiatement relancé les rumeurs de concerts et de nouvel album studio, quatre ans après le succès phénoménal de Random Access Memories.

Et une tournée mondiale pour 2017 ?

L'idée d'une tournée mondiale de Daft Punk en 2017 obsède les fans depuis des mois, notamment après l'apparition d'un mystérieux compte à rebours sur internet. De plus, le duo toujours rare sur scène, a donné des lives tous les 10 ans à travers le monde. Une tournée en 1997 et quelques shows titanesques en 2007, notamment à Bercy - avec leur fameuse pyramide de lumière digne de la Rencontre du troisième type.

Il est trop tôt pour savoir encore si Daft Punk prépare un grand retour en 2017. Une chose est sûre, The Weeknd sera lui bientôt de passage à Paris, le 28 février à l'AccorHotels Arena, avant de revenir le dans le cadre du festival Lollapalooza. les 22 et 23 juillet à l’hippodrome de Longchamp.