publié le 28/08/2017 à 09:38

Il est l'un des chanteurs préférés des Français. Calogero a publié vendredi 25 août son nouvel album qui s'appelle Liberté Chérie. Le premier single Je joue de la musique a surpris beaucoup de fans par son côté simpliste, mais qui fait du bien. Après tous ces mois douloureux, créer une chanson légère était une envie du chanteur : "Une chanson qui fait du bien, c'est souvent ce que j'ai entendu comme commentaire, ce genre de chanson qui fait taper du pied et où n'a pas envie de réfléchir".



Trois ans après Les Feux d'artifice, vendu à 800.000 exemplaires, Calogero revient avec ce septième album dans lequel il poursuit son chemin entre pop-rock et variété. Autant d'échos à la grande chanson française et à la pop anglaise qu'il aime tant. Enregistré dans les mythiques studios londoniens d'Abbey Road, cet album à la production impeccable est encore un cran au-dessus des précédents opus.

Il est peut-être un peu moins personnel, plus universel, facile et exigeant à la fois, léger et engagé, sombre, mélancolique, optimiste et sautillant. Il chante l'envie de plus de solidarité, ses souvenirs d'enfance et d'adolescence, ceux qui forgent un homme à vie, les premiers pas d'un enfant. Le fil rouge de ces treize chansons ? La liberté avec le morceau éponyme Liberté chérie.

La liberté et la tolérance

Dans la chanson Liberté chérie, Calogero dit que "la liberté est une valeur qui tend à se perdre dans notre société" : "C'est ce qu'il y a de plus beau la liberté, c'est avoir le choix, ce qui n'a pas de prix. C'est la plus belle chose qu'on puisse transmettre. On est dans un pays qui nous l'offre cette liberté et il ne faut pas la perdre".



Le 14 juillet dernier, Calogero avait accepté, à la demande des familles, d'interpréter sa chanson Les Feux d'artifice à la cérémonie d'hommage aux victimes des attentats de Nice. Un morceau qu'il n'avait pas réussi à terminer, submergé par l'émotion, et qui fait écho à ce nouvel album.

Je me base sur les fondamentaux du passé pour construire l'avenir Calogero





Paul Ecole, parolier de Calogero depuis 2014, est l'auteur de huit textes sur ce nouvel album, comme Voler de nuit. Une collaboration qui fonctionne comme un binôme, car Calogero partage avec Paul Ecole un besoin de solitude et de discrétion : "Quand on se voit on ne fait que parler de travail, explique le parolier. On est passionné de travail donc on ne parle que de cela".





Trente ans après ses débuts, l'enfance et l'adolescence de Calogero nourrissent plusieurs chansons du disque. Le chanteur aime garder des choses de l'enfance, qui l'ont aidé à grandir et qu'il évoque dans ses chansons. C'est le cas du titre Ma Maison, qui rappelle le besoin de regarder dans le rétroviseur. "Pour pouvoir avoir mes propres repères je me base sur les fondamentaux du passé pour construire l'avenir", explique Calogero.

> Calogero - Je joue de la musique

Calogero sera en tournée dès le printemps prochain avec son album Liberté chérie. Coup d'envoi le 10 mars 2018 à Amiens, avec deux dates prévues à Paris Bercy les 5 et 6 juin.