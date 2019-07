publié le 06/07/2019 à 22:04

João Gilberto, légende de la bossa nova, est mort a annoncé son fils Joao Marcelo sur Facebook ce samedi 6 juillet. "Mon père est décédé. Son combat était noble, il a tenté de conserver sa dignité alors qu'il perdait son autonomie", a-t-il écrit à propos de celui que l'on surnommait O Mito (Le Mythe)

Le musicien brésilien, qui vivait ruiné et solitaire à Rio, avait fêté ses 88 ans le 10 juin dernier. João Gilberto, l'un des pères de la bossa nova avait popularisé le genre notamment grâce à sa chanson A Garota de Ipanema, plus connue sous son titre anglais The Girl From Ipanema, sortie en 1962. Le titre avait depuis été reprise par de grands noms de la musique comme Frank Sinatra, Nat King Cole ou encore Ella Fitzgerald.

> Stan Getz & Joao Gilberto - The Girl From Ipanema