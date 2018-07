publié le 27/09/2017 à 11:08

Cinquante ans après son premier 45 tours, Bernard Lavilliers publiera vendredi 29 septembre son 21ème album studio, 5 minutes au paradis. Les onze chansons présentes sur ce disque forment un ensemble puissant. Le gros plan sur l'œil noir du chanteur en guise de pochette annonce la couleur : l'album est dur, écrit entre fin 2015 et début 2017. Lavilliers, comme nous tous, est face à l'actualité tragique.



Le disque est construit autour de quatre chansons qui, mises bout à bout, peuvent nous raconter une histoire : celle d'un môme originaire de Charleroi, qui prend les armes un Vendredi 13. Pour ça, il ne passera pas plus de 5 minutes au paradis, et il pensera malgré tout avoir connu La Gloire.

Ce n'était pas évident d'envelopper ces textes glaçants et acérés dans des arrangements symphoniques, et l'équilibre est très réussi, ça porte le tout. Bernard Lavilliers s'est également inspiré d'autres thèmes puisés dans l'actualité, comme le drame des migrants dans le titre qu'on connaît déjà Croisières méditerranéennes.

Je lutte contre Monsieur Mittal depuis la première fois où j'ai mis les pieds à Florange. Bernard Lavilliers Partager la citation





Le chanteur, l'insoumis face au grand capital, aborde la violence dans le monde de l'entreprise sur deux titres : Bon pour la casse, et Fer et défaire, où apparaît le président du groupe ArcelorMittal : "Je lutte contre Monsieur Mittal depuis la première fois où j'ai dû mettre les pieds à Florange en 1979, quand il commençait à démanteler la sidérurgie de la Lorraine".



Bernard Lavilliers laisse tout de même un peu de répit à ses fans dans son disque, le cœur de l'album est tendre. On y retrouve ainsi deux ballades moelleuses dans un Paris suranné, des titres réalisés par Benjamin Biolay. En plage 5, un morceau cuivré, rempli de percussions très réussi, hommage à la musique et à l'inspiration.L'album se referme sur L'Espoir, un duo avec Jeanne Cherhal.



C'est la chanson de fin idéale pour ce nouvel album. S'il y a beaucoup de causes perdues et peu de musiques tropicales, Lavilliers a tout de même confié qu'il aura à nouveau la bougeotte dans son prochain disque, où il emmènera ses fans en Colombie, en Argentine, et en Jamaïque.



En tournée dans toute la France, Bernard Lavilliers donnera 9 concerts à l'Olympia du 24 novembre au 3 décembre.

La pochette du nouvel album de Bernard Lavilliers Crédit : Barclay

Sacha Guitry eût été ravi d’assister à l’ouverture de cette saison de la Comédie Française, lundi soir, car son adage s’est confirmé. Ce bon vieux Molière a encore fait parler la foudre avec ses indémodables Fourberies de Scapin, mis en scène par Denis Podalydès, intarissable source d’inventions décoiffantes et de révélations.



Cette révélation a pour nom Benjamin Lavernhe, 33 ans et pensionnaire depuis 5 ans au Français. On l’a vu dans quantité de rôles et même au cinéma, mais là, dans le rôle de Scapin, il n’est pas seulement sensationnel, il semble voir été inventé par son metteur en scène, Denis Podalydès. Il est à la fois Scapin et Denis Podalydès. Ce qui fait de ce spectacle une farce autobiographique d’un genre inédit. La manière dont Denis Podalydès dirige Benjamin Lavernhe dans Scapin, c’est la fourberie posthume de Molière. C’est rien de dire qu’il tient la pièce de bout en bout.

« Les Fourberies de Scapin » de Molière, mes. Denis Podalydès, scénographie Éric Ruf, costumes Christian Lacroix. Première ce soir à 20h30 ! pic.twitter.com/5mp4S7mG8z — Comédie-Française (@ComedieFr) 20 septembre 2017

Le public est manipulé dans les grandes largeurs et il aime ça. Il sait que le théâtre est fait pour ça. C’est presque une scène de torture que nous convient le gentil Molière, le doux Podalydès, le brillant Benjamin Lavernhe.



Le théâtre triomphe. Le reste de la distribution est parfaite mais il y a également eu un beau moment qui fait aussi partie du théâtre : l’hommage rendu par le patron de la comédie française, Eric Ruf, à Gisèle Casadesus, qui vient de mourir à l’âge de 103 ans. La doyenne des actrices françaises avait débuté sur cette scène-là, en 1934, à l’âge de 20 ans. La troupe lui a rendu hommage en applaudissant, longuement, les yeux au ciel, et c’était théâtral, au sens noble du mot.

"Les Fourberies de Scapin" à la Comédie-Française

Les Fourberies de Scapin, qui n'avaient pas été montées depuis 20 ans à la Comédie-Française, font un retour en beauté grâce à la mise en scène de Denis Podalydès et une distribution époustouflante.

"Le Petit Spirou" au cinéma

Mercredi 27 septembre, le public pourra retrouver dans les salles le film adapté de la célèbre bande-dessinée des dessinateurs Tome et Janry, et le dernier film avec Juliette Binoche.

"Le Petit Spirou", entouré de sa mère (Natacha Régnier) et de son grand-père (Pierre Richard) Crédit : hibault Grabherr et Anouchka de Williencourt

