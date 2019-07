Beach Party du 19 juillet 2019

publié le 20/07/2019 à 00:00

Retour aux Sixties sur RTL où la programmation musicale fait un flashback. Pendant une heure, à la manière de Wolfman Jack, illustré de milliers de jingles made-in-USA et de disques garantis d’époque, il nous emmène sur les plages de Californie.



Programmation du 19 juillet 2019



Blue Moon - The Marcels (1961) / Album : Marcel's

I Can't Stay Mad At You - Skeeter Davis (1963)

My Whole World Is Falling Down - Brenda Lee (1964) / Album : By Request

Take Good Care Of My Baby - Bobby Vee (1962) / Album : Take Good Care Of My Baby

One Fine Day - Carole King (1980)

Summer Means Fun - Jan & Dean (1964) / Album : The Little Old Lady From Pasadena

Fun, Fun, Fun - The Beach Boys (1964)

Barbara Ann - The Regents (1973)

Surfin' Bird - The Trashmen (1963)

Sugaree - Rusty York (1959)

Twenty Flight Rock - Eddie Cochran (1957) / Album : Singin' To My Baby

Diana - Paul Anka (1957)

When - Kalin Twins (1958)

The Great Pretender - The Platters (1973)

Tender Years - George Jones (1977)

Lonesome Town - Ricky Nelson (1959) / Album : Ricky Sings Again

Crying - Roy Orbison (1962) / Album : Crying

Crying In The Chapel - Elvis Presley (1967) / Album : How Great Thou Art

Can't Help Falling In Love - Elvis Presley (1969)

Are You Lonesome Tonight (Live) - Elvis Presley (1969) / Album : Live Las Vegas August 69

Runaway - Del Shannon (1961) / Album : Runaway with Del Shannon

Baby, It's You - The Shirelles (1962) / Album : Only Love Can Break A Heart

I Hear A Symphony - The Supremes (1965) / Album : I Hear A Symphony

Say Mama - Gene Vincent (1970) / Album : The Day The World Turned Blue

Mr. Bassman - Johnny Cymbal (1963)

Dreamin' - Johnny Burnette (1961) / Album : Johnny Burnette

Bye Bye Love - The Everly Brothers (1958)

He's Got The Power - The Exciters (1963)

The Shoop Shoop Song - Betty Everett (1964) / Album : It's in His Kiss

I Got You Babe - Sonny & Cher (1965) / Album : Look at Us

A Lover's Concerto - The Toys (1966)

Shadoogie - The Shadows (1962) / Album : Out of the Shadows



The Marcels Date : 22/07/2019 32 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > The Marcels Date : Skeeter Davis Date : Brenda Lee Date : Bobby Vee Date : Carole King Date : Jan & Dean Date : The Beach Boys Date : The Regents Date : The Trashmen Date : Rusty York Date : Eddie Cochran Date : Paul Anka Date : The Kalin Twins Date : The Platters Date : George Jones Date : Ricky Nelson Date : Roy Orbison Date : Crying In The Chapel Date : Can't Help Falling In Love Date : Live Elvis Date : Del Shannon Date : The Shirelles Date : The Supremes Date : Gene Vincent Date : Johnny Cymbal Date : Johnny Burnette Date : The Everly Brothers Date : The Exciters Date : Betty Everett Date : Sonny & Cher Date : The Toys Date : The Shadows Date : 1 / 1 < > +