Barry White, Delta Ray et Pink Floyd dans La Collection de Georges Lang du 14 mai 2018
Barry White, Delta Ray et Pink Floyd dans La Collection de Georges Lang du 14 mai 2018
NO PLACE LIKE HOME (Live) - BETH HART
MY OWN WAY TO ROCK - BURTON CUMMINGS
THE OLD MAN DOWN THE ROAD - JOHN FOGERTY
(YOU MAKE ME FEEL LIKE) A NATURAL WOMAN - ARETHA FRANKLIN
MERCY, MERCY ME (THE COLOGY) - MARVIN GAYE
KISS AND SAY GOODBYE - THE MANHATTANS
JUST THE WAY YOU ARE - BARRY WHITE
SUCH A SIMPLE THING - RAY LAMONTAGNE
NO PEACE IN QUIET - DELTA RAY
NEED YOU NOW - LADY ANTEBELLUM
GRAND HOTEL - PROCOL HARUM
COMFORTABLY NUMB - PINK FLOYD
LIFE ON MARS? - DAVID BOWIE