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Barry White, Delta Ray et Pink Floyd dans La Collection de Georges Lang du 14 mai 2018

Barry White, Delta Ray et Pink Floyd dans La Collection de Georges Lang du 14 mai 2018

Georges Lang La Collection Georges Lang Georges Lang
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LA COLLECTION DU 14/05/2018 Crédit Image : Elodie Grégoire | Crédit Média : Georges Lang | Durée : | Date : La page de l'émission
Georges Lang
Georges Lang et Catheline Bensaada

NO PLACE LIKE HOME (Live) - BETH HART 
MY OWN WAY TO ROCK - BURTON CUMMINGS 
THE OLD MAN DOWN THE ROAD - JOHN FOGERTY 
(YOU MAKE ME FEEL LIKE) A NATURAL WOMAN - ARETHA FRANKLIN 
MERCY, MERCY ME (THE COLOGY) - MARVIN GAYE 
KISS AND SAY GOODBYE - THE MANHATTANS 
JUST THE WAY YOU ARE - BARRY WHITE 
SUCH A SIMPLE THING - RAY LAMONTAGNE
NO PEACE IN QUIET - DELTA RAY 
NEED YOU NOW - LADY ANTEBELLUM 
GRAND HOTEL - PROCOL HARUM 
COMFORTABLY NUMB - PINK FLOYD 
LIFE ON MARS? - DAVID BOWIE

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Barry White, Delta Ray et Pink Floyd dans La Collection de Georges Lang du 14 mai 2018
Barry White, Delta Ray et Pink Floyd dans La Collection de Georges Lang du 14 mai 2018
Barry White, Delta Ray et Pink Floyd dans La Collection de Georges Lang du 14 mai 2018
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2018-05-14 23:59:00
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