Ace, The Spinners et Double dans La Collection de Georges Lang du 24 avril 2018

publié le 24/04/2018 à 23:59

HOW LONG - ACE

I'LL BE AROUND - THE SPINNERS

YOU'RE THE BEST THING ABOUT ME - U2

THE CAPTAIN OF HER HEART - DOUBLE

DOWN TO THE WIRE - CHRISTOPHER CROSS

DO YOU KNOW - FLEETWOOD MAC

BEHIND BLUE EYES - THE WHO

PART TIME LOVER - STEVIE WONDER

CRAZY LOVE - BEN HARPER

SOUL ON FIRE - BETH HART & JOE BONAMASSA

I'VE GOT DREAMS TO REMEMBER - MELISSA ETHERIDGE

I BELIEVE MY SOUL - JOSS STONE feat. DAVID SANBORN

HALLELUJAH I LOVE HER SO - RAY CHARLES

UNCHAIN MY HEART - JOE COCKER