Vivre sur Mars et le Louvre dans La Curiosité

publié le 28/09/2017 à 13:41

Première partie : 1 an de vie sur Mars

Et si on s'envolait pour un long voyage, ça vous dit de vivre sur la planète Mars ?

C'est l'expérience qu'à vécu le scientifique Cyprien Verseux....Il a passé un an dans un dôme qui reconstituait la vie sur Mars.

Où était ce dôme et à quoi ressemblait-il ? à quoi ressemble la routine du quotidein , quelles expériences ont été menées ?

Cyprien Verseux nous raconte 365 jours la planète rouge.



à lire : Vivre sur Mars publié chez Michel Lafon.

Vivre sur Mars

Deuxième partie : Les coulisses du Louvre

Le Louvre d’Abu Dhabi s’apprête à ouvrir ses portes en novembre… c’est le premier musée universel du monde arabe, ça nous a donné envie de découvrir tous les derniers secrets de son modèle, le Louvre Paris ! On vous offre une promenade dans le Louvre que le public ne voit jamais...

Un escalier pour des chevaux, un abri anti-atomique ou encore un atelier où l’on reproduit les effets du temps sur les œuvres d’art, c'est la journaliste et critique d’art Bérénice Geoffroy-Schneiter qui nous guide.

à lire : Dans les coulisses du Musée du Louvre paru aux éditions de La Martinière

Dans les coulisses du Musée du Louvre