Vingt ans après, le prince William se confie sur la mort de sa mère Diana

publié le 30/05/2017 à 23:04

C'est une confidence rare. À l'occasion de la campagne "Heads Together" qui vise à sensibiliser le public à la dépression et aux maladies mentales, le très pudique Prince William s'est confié au magazine GQ sur la mort de sa mère, Lady Diana. La princesse est décédée le 30 août 1997 à Paris dans un accident de voiture mystérieux qui a choqué la planète entière. Le jeune prince n'avait que 14 ans à l'époque, son petit frère Harry seulement 12.



Le Duc de Cambridge a avoué à l'édition britannique du magazine avoir mis vingt ans à faire son deuil. "Je vais mieux aujourd'hui que je ne l'ai été pendant très longtemps. Je peux parler d'elle plus librement, de manière beaucoup plus sincère et je me rappelle beaucoup mieux d'elle", confie le prince de 34 ans. "Je trouve ça encore difficile aujourd'hui parce qu'à l'époque, c'était si violent. Et ce n'est pas le même deuil que pour d'autres personnes, parce que tout le monde était au courant, tout le monde connaît l'histoire, tout le monde la connaît."



J'aurais aimé qu'elle voit mes enfants grandir. Prince William à "GQ" Partager la citation





Au cours de cet entretien, le Prince William a également avoué regretter l'absence de sa mère, encore aujourd'hui : "j'aimerais avoir ses conseils. J'aurais aimé qu'elle rencontre Catherine et qu'elle voit mes enfants grandir. ça me rend triste de savoir que ce n'est pas le cas, et qu'ils ne la connaîtront jamais". Il a conclu l'entretien en affirmant que la stabilité de sa famille l'aide à aller de l'avant.