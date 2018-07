Vin et génies fous dans La Curiosité

publié le 26/09/2017 à 13:02

Première partie : Tout savoir sur le vin

C’est la saison des foires aux vins dans les enseignes de la grande distribution, chez nos cavistes et nos web-cavistes, comment choisir, qu’est ce qu’un bon vin, comment bien l’apprécier ?

Eric Beaumard, chef sommelier et directeur du Cinq le restaurant du Four Seasons Hôtel Georges V à Paris nous explique tout...



à lire : Le vin pour les Nuls paru chez First Editions

Le vin pour les Nuls

Deuxième partie : Les génies sont fous

Pourquoi Marcel Proust avait besoin d’un rat pour prendre son pied ? Pourquoi Nietzsche se prenait pour le Christ ? Pourquoi Maupassant avait souvent des hallucinations ? On va découvrir les folies de nos génies en compagnie du journaliste et historien Christophe Bourseiller.

à lire : Et s'ils étaient tous fous, enquête sur la face cachée des génies paru à la librairie Vuibert

Et s'ils étaient tous fous, enquête sur la face cachée des génies