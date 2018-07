publié le 28/05/2017 à 23:10

Une figure du petit écran, un grand acteur de théâtre, un sourire célèbre... Jean-Marc Thibault est mort dimanche 28 mai, à Marseille, à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille. Le comédien populaire a été surtout connu du grand public pour son rôle dans la sitcom Maguy et pour avoir formé avec Roger Pierre, l'un des plus populaires tandems comiques du théâtre français.



"J'étais encore au chevet de mon père ce matin, puis je suis parti au Portugal pour un tournage. C'est à mon arrivée à Lisbonne que j'ai appris le décès de mon père, emporté par la vieillesse", a indiqué à l'AFP son fils, Alexandre Thibault, également acteur. "C'était un père et un homme formidable, un acteur que j'aimais beaucoup et qui m'a beaucoup aidé dans ma vie", a-t-il ajouté

Avant de triompher dans Maguy, la première sitcom à l'américaine, sur Antenne 2 (ancien nom de France 2), Jean-Marc Thibault a connu plusieurs décennies de succès avec Roger Pierre (décédé en janvier 2010) qu'il a rencontré dans les studios de Radio-Luxembourg. Inséparables, les deux comédiens débutent au Caveau de la République puis Chez ma cousine au lendemain de la Seconde guerre mondiale.

Ils ont fait rire la France pendant 30 ans

Les deux fantaisistes feront les beaux soirs des cabarets parisiens comme le Tabou, le Caveau de la Terreur, l'Amiral, le Moulin-Rouge. Ils conjuguent textes, mimes et chansons et utilisent une multitude d'accessoires. Leur succès les entraîne dans la France entière. Leur popularité grandit encore avec la création d'émissions de variété pour la télévision, notamment La Grande Farandole et Deux sur la 2.



Leur association se poursuit dans des longs métrages pour le cinéma notamment dans La Vie est belle (1956), Vive les vacances (1958), Les Motards (1959), Faites donc plaisir aux amis (1969) ou En grandes pompes (1974). Jean-Marc Thibault et Roger Pierre revendiquaient quelque 300 sketchs et se vantaient d’avoir fait rire pendant presque 30 ans "des mineurs du Nord, des familles royales, des chameliers mauritaniens et des bûcherons québecois".

> Jean-Marc Thibault : ses meilleurs moments avec Roger Pierre Crédit Média : Laurent Marsick | Durée : 02:50 | Date : 29/05/2017